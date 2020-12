Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg- Einbruch, Zeugen gesucht

Gleich zwei Kellereinbrüche ereigneten sich im Zeitraum zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, in der Hofmattenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das Manipulieren an der Schließeinrichtung zweier Kellertüren gewaltsam Zutritt zu zwei Kellerräumen. Hierbei erbeutete der unbekannte Langfinger zwei Werkzeugkisten und Getränke im Wert von über 250 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

