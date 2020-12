Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - In Schule eingebrochen

GernsbachGernsbach (ots)

Ein bislang Unbekannter gelangte im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Sonntagvormittag in ein Schulgebäude in der Straße "Am Bachgarten". Der Einbrecher verschaffte sich zwischen 7 Uhr und 11:30 Uhr gewaltsamen Zutritt über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss. Über die Tür zur Aula begab sich der Eindringling in das erste Obergeschoss und versuchte hierbei mit einem Stein eine Zugangstür einzuschlagen. Nach bisherigen Feststellungen musste der unerwünschte Besucher letztlich aber die Schule ohne Beute verlassen. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 Hinweise entgegen.

