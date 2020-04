Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte Täter hebelten am Mittwochnachmittag die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Horster Straße auf und drangen dann ein. In der Wohnung suchten sie nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Recklinghausen

Mittwoch, gegen 9.15 Uhr, hebelte eine unbekannte Frau an der Haustür auf der Heinrichstraße. Da die Hausbewohnerin zuhause war, sprach sie die Täterin durch die verschlossene Tür an. Diese flüchtete daraufhin, ohne ins Haus gelangt zu sein. Die Täterin war etwa 1,60 Meter groß, von normaler Figur und hatte das Haar zu einem Dutt hochgesteckt.

Auf dem Kaiserwall hebelten unbekannte Täter am Mittwoch, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr, die Wohnungstür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und drangen dann ein. Sie durchsuchten alle Räume. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Marl

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter am Mittwoch, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr, in die Räume einer Anwaltskanzlei auf der Friedrichstraße ein. Ob die Täter etwas stahlen ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

