Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schaltkastenbrand

OffenburgOffenburg (ots)

Die ausgelöste Brandmeldeanlage eines Pflegeheims in der Louis-Pasteur-Straße beschäftigte am Sonntagmittag, kurz nach 13:15 Uhr, mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg sowie Beamte des Polizeireviers Offenburg. Nach den erfolgten Löscharbeiten konnte der Ursprung des Feuers in der Schaltanlage eines Blockheizwerks festgestellt werden. Nach bisherigen Ermittlungen ist bei der Brandursache von einem technischen Defekt auszugehen Es entstand hierbei ein Sachschaden am Schaltkasten in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Gebäudeschaden konnte durch den Feuermelder und das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte verhindert werden.

