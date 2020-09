Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Freitagabend wurde ein PKW in der Welschstraße in Waldfischbach-Burgalben einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden bei der 34-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt. Sie musste sich daher einer Blutprobe unterziehen und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Frau muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. |piwfb

