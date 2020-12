Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Versuchter Einbruch, Zeugen gesucht

OffenburgOffenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte am frühen Montagmorgen, sich gewaltsam Zutritt in einen Baumarkt in der Freiburger Straße zu verschaffen. Der Unbekannte versuchte gegen 2 Uhr durch eine Tür am Seiteneingang in das Gebäude einzusteigen - dies ist ihm offenbar misslungen. Nach bisherigen Feststellungen sollen daher keine Gegenstände aus dem Innenraum des Geschäftes entwendet worden sein. Der versuchte Einbruch führte zu einem Sachschaden von circa 800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung zu setzen.

