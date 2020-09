Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Fahrradunfall

Gifhorn (ots)

Am Dienstag, 01.09.2020, gegen 19:00h, kam es in Gifhorn zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 12-jähriger Junge wartete an der Konrad-Adenauer-Straße (Höhe Schleusendamm), um die Straße in Richtung Stadtmitte zu überqueren. Ein auf dem Radweg in Richtung Lüneburger Straße fahrender Mountainbikefahrer übersah das wartende Kind und stieß gegen das Rad des Jungen, wobei beide zu Fall kamen. Der Junge wurde bei dem Sturz leicht verletzt, sein Fahrrad beschädigt. Statt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der ältere Radfahrer. Der Mann konnte als 20-25 jährig mit blondem Haar und mit Tarnhose bekleidet beschrieben werden. Er führte einen Nike-Rucksack mit. Gesucht werden Zeugen zu dem Unfall oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können.

