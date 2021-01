Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Streit zwischen Hundehaltern eskaliert. Hundebesitzer krankenhausreif geschlagen - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugen gesucht

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Freitag,gegen 16.05 Uhr kam es im Karlsruher Weststadtbereich nahe der Straßenbahnhaltestelle "Mühlburger Feld" zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Hundehaltern. Zunächst gingen die beiden schwarzen Französischen Bulldoggen des späteren Tatverdächtigen unangeleint auf den ebenfalls nicht angeleinten schwarzen Labrador des Geschädigten los. Als der Geschädigte die Hunde voneinander trennen wollte, schlug das "Herrchen" der beiden kleineren Bulldoggen auf den Mann ein und verletzte ihn nicht unerheblich im Gesicht und bei einem späteren erneuten Angriff an beiden Beinen. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht nun den Halter der Bulldoggen. Er flüchtete mit seinem Begleiter in Richtung Weinbrennerstraße, obwohl beide aufgefordert wurden, auf die Polizei zu warten.

Personenbeschreibung des gesuchten Hundehalters: etwa 25 - 35 Jahre alt, zw. 175 180 cm groß,schlank, bekleidet mit grünem, knielangen Parka mit Kapuze,grauer Jogginghose, weiß-rote Pudelmütze mit Bommel,die rechte Hand ist auf dem Handrücken tätowiert, schwarze Schuhe mit gelb-schwarzen Schnürsenkeln

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier KA-West unter Tel.-0721/666-3611 zu melden.

