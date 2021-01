Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - 19-Jähriger nach Messerangriff verstorben - Tatverdächtiger festgenommen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein 19-Jähriger ist am Freitag gegen 01.45 Uhr im Treppenhaus vor seiner Wohnung in der Karlsruher Oststadt Opfer eines Messerangriffs geworden und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. In derselben Nacht konnte gegen 05.00 Uhr im Zuge der Fahndung ein unter dringendem Tatverdacht stehender, gleichfalls 19 Jahre alter Mann von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt in der August-Dürr-Straße festgenommen werden. Bei dem leicht alkoholisierten Verdächtigen stellten die Beamten auch das mutmaßliche Tatmittel sicher.

Der aus dem Kosovo stammende Heranwachsende wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich in der Wohnung des 19-jährigen Opfers in der Nacht mehrere junge Personen getroffen, um dort gemeinsam Alkohol zu konsumieren. Den ersten Schilderungen von Zeugen zufolge war der Beschuldigte ebenfalls in der Wohnung des Geschädigten und wurde von dem Geschädigten gebeten, die Feier zu verlassen. Im Verlauf eines Wortgefechts im Treppenhaus habe der Abgewiesene ein Messer gezogen und mehrfach auf den Oberkörper und die Arme seines Gegenübers eingestochen.

Während der mutmaßliche Angreifer flüchtete, unternahmen Zeugen erste Rettungsmaßnahmen, die von den hinzubeorderten Beamten des Polizeireviers Durlach unterstützt wurden. Allerdings kam für das Opfer bis zum Eintreffen eines Rettungsteams mit Notarzt jede Hilfe zu spät.

Weitere Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

Mirko Heim, Erster Staatsanwalt

Ralf Minet, Erster Kriminalhauptkommissar

