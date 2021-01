POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter zündet Matratze an

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagabend in der Karlsruher Südstadt eine in einem Grünstreifen abgelegte Matratze angezündet.

Durch einen Passanten wurde kurz nach 22:30 Uhr das Feuer in einem Grünstreifen vor einem Kindergarten in der Marienstraße entdeckt. Durch das schnelle Einschreiten der alarmierten Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser und Zäune verhindert werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt bittet Zeugen, die im Bereich der Marienstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721/6663411 zu melden.

