Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen) Vollbrand einer Garage mit Holzanbau (01.03.2021)

Schramberg-Sulgen (ots)

Zu einem Garagenbrand und dem Einsatz der Schramberger Feuerwehr ist es am Montagmorgen, kurz nach 08 Uhr, auf einem Anwesen im Hörnleweg in Schramberg-Sulgen gekommen. Eventuell entzündete sich eine in einem Behälter in der Garage aufbewahrte Kunstharzsubstanz selbst und führten zum Brand der mit einer Dach- und Holzkonstruktion überdachten Fertiggarage mit integrierter Werkstatt und Photovoltaik-Anlage. Das so entstandene Feuer führte schließlich zum Vollbrand der Garage und einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Feuerwehr Schramberg sowie die Abteilung Sulgen waren unter der Leitung von Stadtbrandmeister Werner Storz mit fünf Fahrzeugen und 30 Wehrleuten bei dem Brand eingesetzt. Vorsorglich war auch eine DRK Rettungswagenbesatzung zum Brandort ausgerückt. Personen kamen jedoch nicht zu Schaden.

