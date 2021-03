Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachschaden bei Auffahrunfall (01.03.2021)

St. Georgen (ots)

Einen leichten Unfall mit Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Hebelstraße. Ein 44-jähriger Mercedes Vito Fahrer fuhr auf einen vor ihm haltenden VW Tiguan eines 45-jährigen Fahrlehrers auf, der mit einer Fahrschülerin unterwegs war. An den beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell