Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Feuermeldung in Waldgebiet

Unkel (ots)

Am Mittwochmittag wurde der Polizei eine Rauchentwicklung im Waldgebiet der Gemarkung Am Stux in Unkel gemeldet, so dass die Feuerwehr Unkel ausrücken musste. Vor Ort wurde ein Bewohner aus Unkel beim Verbrennen von Grünschnitt angetroffen, die weiteren Ermittlungen übernahm das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Unkel.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell