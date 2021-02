Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizeiliche Kriminalstatistik 2020; Kriminalitätsentwicklung im Bereich der Polizeidirektion Neuwied für das Jahr 2020

Neuwied (ots)

- Niedrigster Stand der registrierten Straftaten seit mehreren Jahren - Weiterhin leichte Steigerung der Aufklärungsquote

Im Jahr 2020 wurden im Bereich der Polizeidirektion Neuwied insgesamt 15.838 Straftaten (9.451 Straftaten im Kreis Neuwied und 6.387 Straftaten im Kreis Altenkirchen) erfasst. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme um 960 Fälle (-5,7%). Die Aufklärungsquote stieg um 0,2 % Punkte auf 68,0 %.

Die Kriminalitätsbelastung sank auf 5.083 Straftaten pro 100.000 Einwohner. 2019 lag der Wert noch bei 5.407 Straftaten pro 100.000 Einwohner.

Die Corona-Pandemie mit Ihren Beschränkungen des öffentlichen Lebens spielt bei dieser Entwicklung sicherlich eine Rolle (fehlende Tatgelegenheitsstrukturen). Polizeiliche Aufgabenfelder haben sich, insbesondere im Lockdown, teilweise verlagert (Überwachung der Einhaltung der Corona-Bekämpfungsverordnung). Während der Pandemie und auch danach sorgen die Bediensteten der Polizeidirektion Neuwied in gewohnter Weise dafür, dass die Menschen in unserem Dienstbezirk in Sicherheit leben können.

Weitere Informationen zur Polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2020 der Polizeidirektion Neuwied können der Anlage entnommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell