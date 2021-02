Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Verkehrsunfallflucht am Seniorenheim

Betzdorf (ots)

Am 23.02.2021, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr hatte eine 23-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw Mazda auf dem Parkplatz des Seniorenheimes in der Elly-Heuss-Knapp-Straße im Stadtgebiet von Betzdorf abgestellt. Nachdem sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Fahrzeug fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat vermutlich beim Ein-oder Ausparken den geparkten Pkw beschädigt und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrzeug und Fahrer erbittet die Polizei Betzdorf.

