Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind verletzt sich - Pkw-Fahrerin gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen eine Autofahrerin, die am Dienstag, 04.08.2020, mit einem schwarzen Skoda Oktavia Kombi an einen Unfall in der Werner-Bock-Straße beteiligt war.

Gegen 19:15 Uhr war ein 13-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad an der Werner-Bock-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Dazu benutzte sie allerdings den Radweg der Gegenrichtung, die zur Straße Am Stadtholz führte.

In Höhe einer Einmündung zu einem Discoutmarkt hielt das Mädchen kurz an, als ein schwarzer Skoda vom Parkplatz des Marktes fahren wollte. Die Autofahrerin stoppte mit ihrem Pkw ebenfalls und ließ einen anderen Pkw auf der Straße passieren.

Als die Autofahrerin anfuhr, hatte sich das Mädchen bereits wieder in Bewegung gesetzt. Dabei kam es zwischen dem Kind und dem Auto zu keiner Berührung. Allerdings fing sich das Mädchen in dem Schreckmoment noch ab - stürzte aber nicht.

Die unbekannte Fahrerin hielt kurz an, um sich bei dem Mädchen zu entschuldigen und zu erkundigen, wie es ihr geht. Im Anschluss setzte die Frau ihren Weg fort und fuhr mit ihrem Skoda auf der Werner-Bock-Straße in Richtung der Straße Am Stadtholz.

Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen im Beinbereich.

Die Beschreibung der beteiligten Fahrerin:

Weiblich, zwischen 40 und 50 Jahre alt. Sie hatte dunkelblonde, glatte und schulterlange Haare.

Die Polizei erinnert:

Auch wenn ein Kind bei einem Verkehrsunfall nicht angefahren wurde oder das Kind unverletzt blieb, so gilt in jedem Fall: warten Sie als Beteiligter an der Unfallstelle und wählen Sie die 110.

Es reicht nicht aus, sich nur nach dem Gesundheitszustand des Kindes zu erkundigen und weiter zu fahren. Gerade die jungen Verkehrsteilnehmer können nach dem ersten Schreck oft nicht die Folgen eines Unfalls abschätzen. Schmerzen oder Verletzungen werden nicht immer sofort bemerkt, daher ist es wichtig, dass Kinder nach einem Unfall nicht allein gelassen werden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell