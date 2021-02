Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fundunterschlagung

Unkel (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 11:00 Uhr, vergaß ein 91-jähriger Mann aus Bad Honnef nach dem Einkauf in einem Supermarkt in Unkel seine Geldbörse auf einer Ablage. Nachdem der Mann den Verlust festgestellt hatte, schaute er am Ablageort nach, die Geldbörse war nicht mehr vorhanden. Recherchen und Nachfragen bei der Mitarbeiterschaft verliefen negativ. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

