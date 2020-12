Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl, Einbruch, Unfall

UslarUslar (ots)

USLAR (js) Am Samstag, dem 19.12.20, gegen 18.00 Uhr, entwendete eine 40-jährige männliche Person aus einem Einkaufsmarkt in der Stiftstraße in Uslar Ware im Wert von ca. 42 EUR. Außerdem hielt er sich in dem Markt auf, obwohl bereits früher ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Am Sonntag, dem 20.12.20, gegen 06.00 Uhr, wurde die Schaufensterscheibe einer Parfümerie in Uslar, Lange Straße, eingeschlagen. Aus den Auslagen wurden zwei Kosmetiktaschen und mehrere Gutscheinhefte entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2150 EUR. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte ebenfalls der 40-Jährige Mann als Täter ermittelt werden. Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Ermittlungen dauern an. Gegen 12.15 Uhr am 20.12.20 befuhr der 40-Jährige dann mit einem Fahrrad in Uslar die Bahnhofstraße in Richtung Neustädter Platz. Beim Abbiegen in die Lange Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Mit dem Krankenwagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

