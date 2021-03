Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigungen an Baumaschinen (01.03.2021)

Tuningen (ots)

Sachbeschädigungen begangen haben Unbekannte am Wochenende zwischen Freitag und Montagfrüh an mehreren Baumaschinen auf der Straße "Im Hasenloch". Unbekannte schraubten an mehreren Arbeitsgeräten die Ölmessstäbe heraus und die Deckel der Öleinfüllstutzen herunter. Außerdem stahlen sie eine orangefarbene Rundumleuchte und beschädigten an einem Bagger einen Dieselfilter. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, dies beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, anzuzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell