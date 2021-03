Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies, Landkreis Konstanz) Vandalismus an Bushaltestelle in der Jahnstraße (28.02.2021)

Stockach-Wahlwies, Landkreis Konstanz (ots)

Noch unbekannt sind die Täter einer Sachbeschädigung, die am Sonntagabend, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.20 Uhr, an der Bushaltestelle in der Jahnstraße verübt worden ist. Die Verursacher handelten aus purer Zerstörungswut. Sie traten den dort aufgestellten Mülleimer ab, setzten dessen Inhalt in Brand und warfen ihn letztlich über eine Hecke auf ein angrenzendes Privatgrundstück. Laut eines aufmerksamen Bürgers, der entsprechende Beobachtungen gemacht hat, dürfte es sich bei den Tätern um etwa fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren handeln, die allesamt dunkel gekleidet waren. Zeugen, die weitere Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

