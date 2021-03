Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Trossingen (Lkr. Tuttlingen) Unbekannter zerkratzt Mercedes - Zeugen gesucht (27.02.2021)

Trossingen (ots)

Rund 2000 Euro Sachschaden an einem Mercedes E 250 Coupé verursachte ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr. Der Unbekannte zerkratzte den Wagen an der rechten und linken Fahrzeugseite sowie auf der Motorhaube. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

