POL-KN: Rottweil Feuer in Mülltonne greift auf Brennholzschuppen über (28.02.2021)

Rottweil (ots)

Wegen einer brennenden Mülltonne ist am Sonntag gegen 16.15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Rottweil in die Finkenstraße ausgerückt. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache in einer von mehreren Mülltonnen ausgebrochen und griff anschließend auf einen benachbarten Schuppen mit dort gelagertem Brennholz über. Gefahr für das einige Meter entfernte Wohnhaus bestand laut Feuerwehr nicht. Bei dem Brand wurden mehrere Mülltonnen zerstört und der Schuppen stark beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Rottweil war mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort.

