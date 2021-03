Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen Hohentwiel Lkrs. KN) Fußgängerin von Opel erfasst 27.2.21

Singen (ots)

In der Bahnhofstraße ist am Samstagnachmittag eine Fußgängerin von einem durchfahrenden Auto erfasst worden, als sie am ZOB die Straße überqueren wollte. Der 18 Jahre alte Opel-Fahrer war offenbar langsam dort unterwegs, übersah aber dennoch die 42-Jährige mit ihrem Trolley. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die Frau, die ansprechbar war, in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro

