POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei kontrolliert unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer (28.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat die Polizei gegen Mitternacht einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer in der Dürrheimer Straße kontrolliert. Die Polizeibeamten hielten einen 33-jährigen Mercedes-Benz Fahrer an und bemerkten Anzeichen für einen Drogenkonsum. Da ein Drogenvortest den Verdacht bestätigte, folgte eine Blutentnahme. Sein Fahrzeug musste der Autofahrer stehen lassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

