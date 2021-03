Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall wegen Vorfahrtsfehler 28.2.21, 11.30 Uhr

Konstanz (ots)

In der Fürstenbergstraße ist es am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt worden ist. An der Einmündung der Elberfeldstraße wollte ein 64-jähriger SUV-Fahrer links abbiegen, übersah aber einen entgegenkommenden Ford Focus eines 27-Jährigen. Durch den Aufprall verletzte sich der Ford-Fahrer leicht, weswegen er in einer Klinik ambulant behandelt werden musste. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit, weswegen sie abgeschleppt werden mussten.

