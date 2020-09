Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 12-Jähriger auf Schulweg gestürzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Holtwicker Straße ist am Dienstag ein 12-Jähriger Junge verunglückt. Der Junge aus Haltern am See war mit seinem Fahrrad in Richtung Schule unterwegs und fuhr dabei neben einem 12-jährigen Mädchen her, das ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen berührten sich plötzlich die Lenker der Fahrräder, so dass der Junge ins Schlingern geriet und gegen einen entgegenkommenden Bus stieß. Der 12-Jährige stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es enstand geringer Sachschaden.

