Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Nach Unfall - Suche nach dunklem Kombi

Recklinghausen (ots)

Auf der Altendorfer Straße ist am Dienstag, gegen 14.10 Uhr, der Fahrer eines Kleintransporters verunglückt. Der 55-jährige Fahrer war in Richtung Bochumer Straße unterwegs und musste einem entgegenkommenden Auto ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des Kleintransporters kam von der Straße ab und landete im Graben. Der 55-Jährige wurde nicht verletzt, allerdings entstand an seinem Fahrzeug Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Gesucht wird jetzt der Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen/schwarzen Kombis, der/die dem 55-Jährigen entgegenkam und nach dem Unfall einfach weiterfuhr. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

