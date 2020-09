Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung König-Ludwig-Straße/Overbergstraße sind am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, ein Auto- und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 67-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Overbergstraße Richtung König-Ludwig unterwegs. An der Kreuzung kollidierte er dann mit einem 55-jährigen Pedelec-Fahrer aus Recklinghausen, der von rechts aus der König-Ludwig-Straße kam. Der 55-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

