POL-KN: (VS-Villingen) Diebe verursachen mit gestohlenem Auto einen Unfall (28.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen Mitternacht und morgens 6.30 Uhr ein in der Erlenstraße geparktes Auto entwendet. Die Diebe stahlen einen Opel Corsa, der vor dem Haus Nummer 60 geparkt war. Nur wenige hundert Meter weiter prallten die Diebe im Eschenweg gegen einen Betonpfeiler eines Gartenzaunes. Dabei entstand am Opel Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Unbekannten ließen das nicht mehr fahrbereite Auto zurück und flüchteten. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

