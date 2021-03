Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Mühlhausen) Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt (27.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Schwerverletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine Autofahrerin am Samstag gegen 17.30 Uhr in der Mühlbachstraße verursacht hat. Eine 81-jährige Mercedes GLK Fahrerin wollte vom Scheibenweg auf die Mühlbachstraße einbiegen. Aus ungeklärter Ursache fuhr sie jedoch geradeaus und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen großen Stein und einen Zigarettenautomaten. Beim Aufprall erlitt die Frau schwere Verletzungen, weshalb sie ein Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Vom stark beschädigten Auto lief Öl ins Erdreich. Die Feuerwehr musste an die Unfallstelle kommen, um die Verunreinigung zu beseitigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell