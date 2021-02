Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Bergen (ots)

Recht glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am Fr., 26.02.2021 in Faßberg:

Eine 90-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw Mercedes-Benz aus dem Kreisel im Verlauf der Lindenstraße ausfahren. Dabei übersah sie eine 81-jährige Frau, die auf ihrem Fahrrad fahrend gerade den Fußgängerüberweg am Kreisel überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt; sie wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Celle gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa EUR 1000,-.

