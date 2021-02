Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Überholmanöver missglückt - Polizei sucht Unfallgegner

Winsen/A. (ots)

Die Polizei sucht nach einem Beteiligten zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits schon am Donnerstag, den 12. November 2020 ereignet hatte. Am Abend dieses Tages kam es zu einem riskanten und leicht missglückten Überholmanöver auf der L 180 zwischen Boye und Winsen (Aller). Ein 24 Jahre alter Autofahrer war gegen 19:25 Uhr mit seinem silbergrauen VW Golf in Richtung Winsen unterwegs, als er im Kurvenbereich in Höhe Gutes Holtau trotz Gegenverkehr zum Überholen ansetzte. Trotz Abbruch des Überholmanövers kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden dunklen Fahrzeug. Während sich der Golf-Fahrer bei der Polizei meldete, ist das entgegenkommende Fahrzeug immer noch unbekannt. Aus diesem Grund wird der oder die Fahrer/in des in Richtung Celle fahrenden Autos gebeten, sich bei der Polizei Winsen unter der Tel. (05143) 667720 oder per E-Mail an postfach@pst-wietze.polizei.niedersachsen.de zu melden.

