Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hohe Anzahl von Verkehrsverstößen bei durchgeführten Fahrradfahrer-Kontrollen

29225 Celle OT Heese (ots)

In Zusammenarbeit mit dem Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Celle, PHK Wiechmann, wurden am 25.02.2021, in der Zeit von ca. 12:30 Uhr bis ca. 14:00 Uhr, verstärkt Fahrradfahrer im Bereich des Ortsteils Heese durch Beamte der Polizeiinspektion Celle, kontrolliert.

Der Schwerpunkt der durchgeführten Fahrradfahrer-Kontrolle lag zwischen der Welfenallee und der Fuhsestraße.

Insgesamt wurden 82 Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen kontrolliert und dabei 35 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet.

Eine Vielzahl verkehrserzieherischer Gespräche wurde durchgeführt.

Fast die Hälfte der kontrollierten Fahrradfahrer befuhr die entsprechenden Fahrradwege entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, schwerpunktmäßig im Bereich des sogenannten "Trüllerkreisels"

Seitens der Polizeiinspektion Celle wird insbesondere auch aufgrund der hohen Anzahl von festgestellten Verkehrsverstößen die Kontrolle von Fahrradfahrern intensiviert.

Örtliche Pressevertreter waren bei der durchgeführten Fahrradfahrerkontrolle zugegen.

Polizeiinspektion Celle, ESD, DA 1, Zeitzer, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell