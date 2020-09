Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl im Outlet

Zweibrücken (ots)

Am 05.09.2020 um ca. 14:40 Uhr wurde die Polizei vom Sicherheitsdienst des Outlet Centers über einen Ladendiebstahl informiert. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Ladendetektive von einem Kunden angesprochen wurden. Dieser hatte beobachtet, dass ein 18-jähriger Mann im Fossil-Store eine Armbanduhr im Wert von EUR 269 entwendet hatte. Die Sicherheitskräfte folgten dem Mann dann zu seinem Fahrzeug, in dem sich noch entwendete Boxer-Shorts im Wert von EUR 21 aus dem Levi's Store befanden. Bei dem Mann konnte bei einer späteren Durchsuchung durch die Polizei noch Betäubungsmittel aufgefunden werden. |pizw

