Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unterlüß - Falschen Führerschein vorgezeigt

Celle (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann aus Faßberg geriet am Mittwochvormittag in eine Polizeikontrolle in der Müdener Straße. Weil er selber nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, zeigte er dem kontrollierenden Beamten den Führerschein eines Freundes. Der Polizist ließ sich jedoch nicht hinters Licht führen und erkannte den Täuschungsversuch. Die Autofahrt war für den Fahrer nun zu Ende und er musste sehen, wie er nach Hause kommt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

