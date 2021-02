Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Landkreis Celle (ots)

Am Donnerstagvormittag kontrollierten Polizeibeamte den 48 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrades, nachdem ihnen dieser durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war. Der Zweiradfahrer war gegen 10:15 Uhr auf der Kreisstraße 4 in Richtung Südwinsen unterwegs, als er von den Beamten angehalten wurde. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorzeigen. Nicht das erste Mal, denn schon im September 2020 war er in gleicher Weise aufgefallen.

Ähnlich erging es einem 54 Jahre alten Autofahrer in Bergen, der am selben Morgen mit seinem Audi in der Celler Straße unterwegs war. Auch er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und auch er war bereits wiederholt aufgefallen.

Gegen beide Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet.

