Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Fahrraddiebstahl aus Keller gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte brachen in einem Zeitraum von Freitag (19.02.2021), 14:00 Uhr bis Montag (22.02.2021), 11:50 Uhr eine Kellerparzelle in einem Mehrfamilienhaus in der Hestertstraße auf.

Ein Anwohner bemerkte am Montag den Aufbruch seiner Parzelle und verständigte die Polizei. Die unbekannten Täter entwendet nach bisherigen Erkenntnissen zwei Fahrräder, ein BMX-Rad und ein weißes Herrenrad, und entkamen anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell