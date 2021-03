Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebstahl aus Auto (01.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Diebstahl verübt haben Unbekannte am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Karlstraße. Ein Anwohner hörte ein Klirrgeräusch und sah zwei dunkel gekleidete Personen von einem geparkten Auto wegrennen. Wie sich herausstellte, hatten die Täter an einem VW Golf einer Vertreterin für Elektrowerkzeuge die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Auto entwendeten sie mehrere Muster im Wert von rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell