Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Renault-Heckklappe demoliert 28.2.21

Stockach-Wahlwies (ots)

Am letzten Wochenende ist ein blauer Renault Clio, der in der Pestalozzi-Straße geparkt war, demoliert worden. Beschädigt wurden die Heckklappe, beide Rücklichter und der Heckscheibenwischer. Wie hoch der Schaden an dem elf Jahre alten Kleinwagen ist, kann von der Polizei noch nicht beziffert werden. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell