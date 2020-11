Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainische Pflegekraft bekam 1.200,00 Euro für ihren 24/7-Job

UhystUhyst (ots)

Eine 27-jährige Frau aus der Ukraine hatte 2,5 Monate lang in Norddeutschland als Pflegerin einer 80-jährigen Seniorin gearbeitet. Sie erhielt einen Lohn in Höhe von 1.200,00 Euro ausgezahlt und musste aber rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche für die Dame auf Abruf da sein.

Die Bundespolizei hatte die Ukrainerin am 17. November 2020 als Mitfahrerin in einem ukrainischen VW Transporter um 16:45 Uhr auf der Autobahn 4 bei Uhyst kontrolliert. Sie war gerade auf dem Weg in ihre Heimat und konnte für ihre Tätigkeit weder das notwendige Visum noch eine Arbeitserlaubnis vorlegen.

Die Beamten nahmen die Frau in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise, unerlaubtem Aufenthalt sowie der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung ein. Außerdem mussten 2.500,00 Euro mitgeführter Schwarzarbeitslohn beschlagnahmt werden. Die Ukrainerin wurde aufgefordert, unverzüglich auszureisen. Die weiteren Ermittlungen richten sich gegen die Hintermänner und Auftraggeber dieser organisierten Arbeitsvermittlung.

