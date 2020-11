POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden

Polizeidirektion Pirmasens

Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden

Zweibrücken

Zeit: 16.11.2020, 08:00 Uhr. Ort: Zweibrücken, Ixheimer Straße/Vogelgesangstraße. Ein 25-jähriger Kia-Fahrer missachtete an der Einmündung der Vogelgesangstraße in die Ixheimer Straße die Vorfahrt eines von links bevorrechtigt die Ixheimer Straße befahrenden VW-Transporters, der von einem 36-jährigen Mann gesteuert wurde. Nach dem Zusammenstoß klagte der 36-Jährige über Schmerzen an der Wirbelsäule, weshalb er ins Klinikum eingeliefert wurde. Der Kia wurde erheblich beschädigt (Achsbruch; vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden) und musste abgeschleppt werden, der Schaden am VW-Transporter ist weniger schwer (ca. 2.000 EUR). | pizw

