Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Warenhaus - Täter erbeuten Tabakwaren

GüterslohGütersloh (ots)

Verl (FK) - Am frühen Donnerstagmorgen (12.11., 02.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Warenhaus an der Österwieher Straße eingebrochen.

Die Unbekannten hebelten eine Seitentür auf, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Im Bereich der Kassen öffneten sie gewaltsam einen Tabakschrank und rissen die Waren aus dem Regal. Ersten Informationen nach wurde Tabak gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

