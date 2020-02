Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg) Mehrmals geschossen (03.02.2020)

Mehrfach in die Luft geschossen soll am Montag gegen 20.30 Uhr ein 20-jähriger Mann im Bereich der alten Sporthalle. Ein Zeuge, welcher die Schüsse hörte und einen Pkw davonfahren sah, informierte die Polizei. Der Fahrer konnte ermittelt und in seinem Fahrzeug eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich der junge Mann nun verantworten.

