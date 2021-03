Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 21-jähriger Radler verletzt sich schwer 27.2.21

Konstanz (ots)

Schwere Kopfverletzungen hat sich am Wochenende ein 21 Jahre alter Radfahrer in der Mainaustraße zugezogen. Nachdem er mit seinem Herrenrad über den Bordstein fuhr, prallte der junge Mann mit dem Kopf gegen ein Wohnmobil und überschlug sich danach. Trotz schweren Kopfverletzungen fuhr er nach Hause, von wo seine Eltern den Rettungsdienst alarmierten. Der 21-jährige musste aufgrund der Schwere der Verletzungen stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. An dem Wohnmobil entstand durch den Unfall ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

