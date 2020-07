Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Talheim: Gefährdende Fahrweise - Zeugen gesucht!

Am Dienstagvormittag gefährdete ein weißer Mercedes mehrere Verkehrsteilnehmer in Talheim. Das Fahrzeug bedrängter erst eine Frau in ihrem Wagen durch dichtes Auffahren. Später überholte der Mercedes mehrere Fahrzeuge an der Ampelkreuzung "Rauher Stich" über die Linksabbiegespur und scherte dann knapp vor dem entgegenkommenden Pkw eines älteren Ehepaars wieder ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem weißen Mercedes machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Explizit wird das Ehepaar in dem entgegenkommenden Pkw gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Heilbronn: Betrunken Auto gefahren

Am frühen Mittwochmorgen war ein 21-Jähriger mit seinem Auto in Heilbronn unterwegs, obwohl dieser stark alkoholisiert war. Gegen 2 Uhr fiel der junge Mann mit seinem BMW in der Stuttgarter Straße einer zivilen Polizeistreife durch seine Fahrweise auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich schnell der Grund heraus. Der 21-jährige Fahrer war betrunken. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,5 Promille. Im Anschluss ging es für den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Heilbronn: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 47-jährige Radfahrerin stürzte am Dienstagvormittag nach einer Kollision mit einem Pkw in Heilbronn. Gegen 11.15 Uhr parkte eine 80-Jährige ihren VW Golf am rechten Fahrbahnrand der Uhlandstraße. Bei Aussteigen und Öffnen der Fahrertüre übersah sie vermutlich die herannahende 47-Jährige auf ihrem Zweirad. Die Radlerin prallte mit der Autotür zusammen und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde die Frau leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Am letzten Wochenende beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw in Heilbronn und flüchtete. Zwischen Freitag, gegen 12.00 Uhr und Montag, gegen 17.00 Uhr, touchierte der Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken den am rechten Fahrbahnrand in der Frankfurter Straße abgestellten Fiat 500. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 2500 zu melden.

Heilbronn-Biberach: Unfall verursacht und anschließend geflüchtet - Zeugen gesucht!

Am Dienstagnachmittag befuhr ein Kradfahrer die Unterlandstraße in Richtung Heilbronn-Biberach. Gegen 16.55 Uhr passierte der 24-jährige Motorradfahrer einen Verkehrsunfall an der Einmündung zur Straße "Am Förstle". Als er über die Linksabbiegespur an dem Unfall langsam vorbeifuhr, bog ein dunkler BMW mit HN-Kennzeichen aus der Straße "Am Förstle" in die Unterlandstraße nach links ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Kradfahrers. Der 24-Jährige kam zu Fall. Den BMW-Lenker interessierte dies vermutlich wenig, denn er fuhr in Richtung Böllinger Höfe davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem dunkeln BMW machen können, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

A81 / Untergruppenbach: Auffahrunfall auf der Autobahn

Vermutlich die blendende Sonne war die Ursache, dass am Montagnachmittag ein Pkw-Fahrer auf der Autobahn 81 einen Lkw übersah und diesem auffuhr. Der 62-jährige Mercedes-Lenker befuhr die Autobahn in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Weinsber-Ellhofen und Heilbronn Untergruppenbach wechselte der Man mit seinem Auto von der mittleren auf die rechte Spur. Hierbei übersah er vermutlich den Sattelzug eines 57-Jährigen und fuhr auf den Lkw auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Mercedes leicht und die 60-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die beiden Personen mussten mit dem Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Flein: Vermeintlicher Wohnungsbrand

Am Mittwochmorgen rückten Polizei und Feuerwehr zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in Flein aus. Gegen 10.30 Uhr ging der Notruf über eine brennende Wohnung in der Paul-Fähnle-Straße ein. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass lediglich das Abkochen von Gesichts- und Nasenschutzmasken zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell