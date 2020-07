Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Lärmbelästigungen in den Wertwiesen halten die Polizei auf Trab

Der Bereich am Kocherfreibad in den Künzelsauer Wertwiesen musste in den vergangenen Nächten bereits mehrfach von der Polizei kontrolliert werden. Laute Musik und Gejohle veranlassten in der Nachtruhe gestörte Bürger dazu, sich bei der Polizei zu melden. Der gesamte Bereich wurde auch am Dienstagabend überprüft. Auf dem Gelände befanden sich circa 70 - 100 Personen. Eine genaue Festlegung ist hier nicht möglich, da viele beim Eintreffen der Polizei das Weite suchten. Am Dienstagabend, gegen 22.50 Uhr, wurde eine laut betriebene Musikbox festgestellt, die auf Weisung der Ordnungshüter abgestellt wurde. Verschiedene Kleingruppen wurden angewiesen, ihre Hinterlassenschaften an Müll zu beseitigen. Im weiteren Verlauf der Nacht wurden immer wieder Personen in Kleingruppen festgestellt, welche beim Erkennen der Beamten wegrannten. Ein Zusammenhang der Treffen mit dem dortigen Biergarten konnte nicht festgestellt werden. Die Polizei Künzelsau weist ausdrücklich daraufhin, dass sie die Kontrollmaßnahmen auch in den nächsten, kommenden warmen Tagen und Nächten aufrechthält und Verstöße gegen die Stadt- und Coronaverordnungen konsequent zur Anzeige bringt. Das Revier appeliert an die Vernunft der sich dort treffenden Gruppen, die sich aus Studenten und Jugendlichen aus dem Raum Künzelsau zusammensetzt und bittet um die Einhaltung allgemeiner Regeln. Das Polizeirevier Künzelsau steht darüber hinaus bereits in engem Kontakt mit dem Ordnungsamt der Stadt Künzelsau.

Dörzbach: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Dienstagmittag, gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Klepsau und Dörzbach. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach dem Fahrer / der Fahrerin eines schwarzen Fahrzeugs und dem Fahrer eines Milchlasters, der im Gegenverkehr gefährdet wurde.

Die Fahrerin eines Mercedes Benz Kombi fuhr zur genannten Zeit von Klepsau kommend in Richtung Dörzbach. Hinter der Frau fuhr ein Skoda Oktavia. Beide Fahrzeuge wurden kurz nach der sich dort befindlichen Parkbucht von dem Lenker des schwarzen Fahrzeugs überholt. Wegen des entgegenkommenden Milchlasters bremste der Lenker des Skodas seinen Wagen beim Erkennen des Überholvorgangs deutlich ab um ein Einscheren des Überholenden vor seinem Pkw zu ermöglichen und um einen Zusammenstoß mit dem Milchlaster zu vermeiden. Interessiert hat das den oder die bislang Unbekannte nicht, auf Höhe des Skodas wurde nochmals stark beschleunigt und auch der Mercedes, der vor dem Skoda fuhr, wurde noch überholt. Die Frau im Mercedes musste ebenfalls stark bremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nach übereinstimmenden Angaben beider Verkehrsteilnehmer musste auch der Fahrer des Milchlasters stark bremsen, sodass von einer konkreten Gefährdung aller drei Beteiligten ausgegangen wird. Die Polizei bittet weitere Zeugen des Überholvorgangs, insbesondere den Fahrer des Milchlasters, sich beim Polizeirevier in Künzelsau, Telefonnummer 07940 940 440, zu melden.

Künzelsau: Einsatz von Polizei und Rettungsdienst im Supermarkt

Am Dienstagabend wurde die Künzelsauer Polizei zu einem Einsatz in einen Supermarkt in der Bergstraße gerufen. Eine offenbar neben sich stehende Person randalierte und schrie im Laden herum. In der Spirituosenabteilung des Geschäfts konnten die Beamten den Mann antreffen. Auf dem Boden lag eine zersplitterte Glasflasche und der Angetroffene hatte entsprechende Schnittverletzungen. Aufgrund der persönlichen Situation des Gegenübers gestaltete sich eine Kontaktaufnahme mit ihm schwierig. Nachdem der Rettungsdienst eingetroffen war, wurde der 21-Jährige zunehmend aggressiver und musste schlussendlich mittels Handschellen gefesselt werden. Der Mann wurde unter Polizeibegleitung einem Krankenhaus zugeführt.

Bretzfeld: Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen auf der Autobahn

Zwischen 8.15 Uhr und 11.30 Uhr kontrollierte der Verkehrsdienst Weinsberg die Geschwindigkeit und den Abstand des Durchgangsverkehrs auf der Autobahn 6. Gemessen wurde zwischen Bretzfeld und Öhringen am Parkplatz Sommerhalden. 171 Geschwindigkeitsverstöße wurden festgestellt. 133 km/h fuhr der Spitzenreiter bei erlaubten 100 km/h. Hinzu kamen 69 Abstandsverstöße von Lkw-Fahrern. Ein verbotenes Überholen wurde ebenfalls geahndet.

