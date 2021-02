Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden/Vörden- Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 06. Februar 2021, 18.00 Uhr, und Sonntag, 07. Februar 2021, 12.00 Uhr, kam es in der Straße Campemoor zu einem versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter versuchte sich Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen, indem dieser eine Jalousie und ein Fenster beschädigte. Ein Eindringen in das Wohnhaus gelang dem Täter nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Damme- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, 05. Februar 2021, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, in der Wiesenstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten blauen VW Golf, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Visbek- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Am Sonntag, 07. Februar 2021, gegen 20.20 Uhr, kam es in der Schneiderkruger Straße in Höhe eines Unternehmens für Automatisierungstechnik uu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine bisher unbekannte PKW-Fahrerin von einem Parkplatz auf die Schneiderkruger Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorganges wurde durch die Fahrerin ein Verkehrszeichen beschädigt. Zudem fuhr die Fahrerin sich mit ihrem schwarzen Audi im Schnee fest. Nachdem die Unbekannte sich eigenständig um das Bergen ihres PKW gekümmert hatte, entfernte sich sie unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel. 04445-950470) ) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 07. Februar 2021, gegen 23.10 Uhr, kam es in der Dinklager Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta befuhr die Dinklager Landstraße in Richtung Lohne. Aufgrund der schneebedeckten und glatten Fahrbahn sowie einer vermutlich dnicht angepassten Geschwindigkeit geriet der PKW ins Rutschen. Der 59-Jährige kam nach rechts von der Straße ab und stieß mit einem Baum zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 59-Jährige leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am PKW als auch am Baum entstand Sachschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden ist derzeit nicht bekannt.

Damme- Wohnung in Mehrparteienwohnhaus geriet in Brand

Am Samstag, 06. Februar 2021, gegen 13.20 Uhr, geriet aus bisher unbekannter Ursache eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrparteienwohnhauses in der Straße Am Röteteich in Brand. Die freiwilligen Feuerwehren Damme, Osterfeine und Borringhausen rückten mit ca. 89 Einsatzkräften und 18 Einsatzfahrzeugen zur Brandstelle aus und löschten den Brand. Bei Löschversuchen wurden ein 36-jähriger Bewohner sowie zwei weitere Personen im Alter von 41 und 45 Jahren durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt und nach einer ersten Versorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch den Brand wurde die betroffene Wohnung sowie das Inventar komplett zerstört. Bis auf die brandbetroffene Wohnung waren die restlichen Wohnung des Hauses weiterhin bewohnbar. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden das Dach und die Zwischendecke des Mehrparteienhauses geöffnet. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell