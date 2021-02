Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Anlassbezogene Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta für die Landkreise Cloppenburg und Vechta aufgrund der vorherrschenden Wetterlage

Cloppenburg/Vechta (ots)

Nach Schneefällen und Straßenglätte: Lob für Autofahrer

Obwohl seit der letzten Nacht Schneematsch und Glätte aufgrund anhaltenden Schneefalles für Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt haben, verzeichnete die Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta für die beiden Landkreise Cloppenburg und Vechta bis zum Sonntagnachmittag keinen einzigen Verkehrsunfall. "Die Autofahrer haben sich auf das Wetter eingestellt und fuhren vorausschauend und vorsichtig", lobt Polizeidirektor Walter Sieveke, stellvertretender Inspektionsleiter und Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, das umsichtige Verhalten der Verkehrsteilnehmer.

Durch Sturmböen kam es in den frühen Morgenstunden in den beiden Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume. So verhinderte ein umgestürzter Baum das Passieren der Hesselnfelder Straße in 49685 Emstek ebenso wie jeweils ein umgestürzter Baum auf der Ahlhorner Straße in 49429 Visbek sowie auf der Oldenburger Straße in 26676 Barßel. In 49661 Cloppenburg behinderte zudem eine umgestürzte Birke den Geh- und Radweg an der Leharstraße. Dank des schnellen Einsatzes von Feuerwehr, Bauhof sowie eines betroffenen Anwohners konnten die benannten Gefahrenstellen zügig beseitigt werden.

