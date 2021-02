Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 06.02./07.02.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 06.02.2021, gegen 19:25 Uhr kam es im Kreuzungsbereich B401/ Edammer Straße in 26169 Friesoythe/ OT Edewechterdamm zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Friesoyther bog mit seinem Pkw von der B401 nach links in die Edammer Straße ab, um in Richtung Edewecht weiter zu fahren. Auf der B401, aus Richtung Oldenburg, kam ihm eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Spahnharrenstätte entgegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Dabei wurde die Beifahrerin der 22-Jährigen leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ampel an der Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt eingeschaltet. Jedoch steht momentan nicht fest, für welche Fahrtrichtung Rotlicht angezeigt war. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 zu melden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 8000 EUR.

