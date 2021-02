Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta: Kontrollen zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung von Samstag, 06.02.2021, 04.30 Uhr bis Sonntag, 07.02.2021, 04.30 Uhr

Cloppenburg/Vechta (ots)

Durchgeführte Kontrollen von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten in dem Zeitraum von Samstag, 06.02.2021, 04.30 Uhr bis Sonntag, 07.02.2021, 04.30 Uhr zur Einleitung von insgesamt 51 Ordnungswidrigkeitenverfahren in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta.

So wurden zum Beispiel am Samstag gegen etwa 12.30 Uhr in einer Gaststätte in Cloppenburg trotz bestehenden Betriebsverbotes der Wirt und zwei Gäste festgestellt, die dort Bier tranken. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

In Visbek wurde am Samstag gegen 20.40 Uhr eine Kartenspielrunde aufgelöst. Bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten etwa 20 Personen zum Teil über einen angrenzenden Zaun. Von 11 Personen konnten die Personalien festgestellt werden. Die angetroffenen Personen stammten alle aus verschiedenen Haushalten. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In Vechta wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Samstag gegen 23.30 Uhr eine 8-köpfige Personengruppe festgestellt, die sich dort versammelt hatte, ohne die Abstandsregeln einzuhalten. Ebenfalls wurde keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Gegen die Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurden Platzverweise ausgesprochen.

Ebenfalls am Samstag wurden in Neuenkirchen gegen 20:20 Uhr auf einer privaten Feier insgesamt 7 Personen aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen. Die Feier wurde aufgelöst, gegen alle Anwesenden wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weitere, nennenswerte Einsätze in dem Zusammenhang mit der "Corona Pandemie" gab es nicht.

Auch hinsichtlich des an diesem Wochenende normalerweise stattfindenden Dammer Karnevals im Landkreis Vechta gab es keinerlei Feststellungen von Ansammlungen und / oder möglicher Partys. In der Steinfelder Straße in 49401 Damme, im dortigen Kreisverkehr, wurde ein Karneval-Corona-Motiv durch bislang unbekannte Personen aufgestellt. Hierdurch kam es zu keinerlei Beeinträchtigungen des öffentlichen Verkehrsraumes.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell